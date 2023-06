Provincie Utrecht biedt excuses aan voor slavernijverleden

De provincie Utrecht heeft excuses aangeboden voor haar rol bij het slavernijverleden. Commissaris van de koning Hans Oosters maakte de excuses tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Amersfoort. Hij noemt het belangrijk te erkennen wat er in het verleden is gebeurd, meldt RTV Utrecht.

Nazaten van slaafgemaakten ondervinden volgens Oosters tot de dag van vandaag de gevolgen: "De huidige generatie heeft geen schuld aan dat verleden. Maar dat verleden heeft wel doorwerking in de huidige samenleving", zei hij.

"Als provincie hebben wij de opdracht om daar bewustwording voor te creëren. Het heeft onherstelbaar leed veroorzaakt. Daarnaast gebeuren discriminatie en uitsluiting in de huidige maatschappij nog steeds. Daar moeten we met elkaar het gesprek over voeren."

Grote rol in slavernijverleden

De provincie Utrecht heeft een grote rol gespeeld in dat slavernijverleden. In 1720 werd de Provinciale Utrechtse Geoctroyeerde Compagnie opgericht. Die organisatie was direct betrokken bij de trans-Atlantische slavernij door een koffieplantage in Suriname te kopen, die de naam Utrecht kreeg, schrijft de omroep.

Ook investeerde de provincie in slavenschepen: "Tussen 1738 en 1764 vervoerden deze Utrechtse schepen 1094 mannen, vrouwen en kinderen die gevangen waren genomen en tot slaaf gemaakt, vanuit Afrika naar de Amerika's", aldus Oosters. Op de Utrechtse plantage werkten 121 slaafgemaakten.

Tijdens de bijeenkomst, waarbij ook nazaten van slaafgemaakten aanwezig waren, werd twee minuten stilte gehouden en er werden kransen gelegd.

De provincie Noord-Holland bood vorig jaar excuses aan voor haar rol in het slavernijverleden. Zuid-Holland en Overijssel deden dat eerder deze maand. Morgen, bij Keti Koti, begont het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Verwacht wordt dat dan de koning excuses aanbiedt.