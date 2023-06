Poolse moeder en zoon (7) dood na val van ferry in Oostzee

Een Poolse vrouw en haar 7-jarige zoon zijn om het leven gekomen na een val vanaf een Stena Line-ferry in de Oostzee. De Zweedse politie onderzoekt of er sprake is van moord.

De ferry voer gisteren van Karlskrona in Zweden naar de Poolse havenstad Gdynia. Volgens de Zweedse autoriteiten zou het kind halverwege de overtocht een val van bijna 20 meter hoogte in zee hebben gemaakt. De moeder zou achter haar zoon zijn aangesprongen om hem te redden.

De vrouw en het kind zijn na een zoekactie door een helikopter uit zee gehaald en naar een ziekenhuis in Zweden gebracht, waar ze zijn overleden. Poolse autoriteiten hebben dat vandaag bevestigd.

Twijfels over gebeurtenissen

De Zweedse politie lijkt een dag na het incident te twijfelen over wat er precies is gebeurd. Er is een onderzoek begonnen waarbij de val van de moeder en haar zoon wordt behandeld als moordzaak. De politie heeft vooralsnog geen verdachte aangewezen. Wel is er via Poolse media een oproep gedaan om getuigen te vinden en informatie in te winnen.

Ferrymaatschappij Stena Line zegt volledig aan het onderzoek van de autoriteiten te zullen meewerken. Volgens een woordvoerder heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat gebreken aan de ferry een rol hebben gespeeld.