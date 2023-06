Warmste en zonnigste juni ooit gemeten: 'blik op hoe ons weer in de toekomst zal zijn'

Met een gemiddelde temperatuur van 19,3 graden was deze maand de warmste juni in ons land sinds het begin van de metingen in 1901. Ook was er een recordaantal zonuren: 330, blijkt uit metingen van het KNMI. Gemiddeld voor juni is dat 214.

Er sneuvelden nog meer records. Er waren ook nog niet eerder zoveel zomerse dagen (met een temperatuur van 25 graden of hoger) in juni als dit jaar. De maand telde zestien zomerse dagen en zelfs twee tropische dagen (boven de 30 graden). Een gemiddelde junimaand heeft 5 zomerse dagen en 1 tropische dag.

Het was ook heel droog. Er viel 23 millimeter regen, stukken minder dan het maandgemiddelde van 66 millimeter. In de kustprovincies was het zelfs nog minder. Juni 2023 komt met die cijfers in de top vijf van droogste juni's. De regen die viel kwam soms in grote hoeveelheden, maar dat was wel heel plaatselijk, met uitschieters in de Achterhoek en Twente van 40 tot 65 millimeter op 22 juni.