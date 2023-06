Nikole Hannah-Jones: 'Slavernij nog steeds basis van Amerikaanse samenleving'

Met haar journalistieke onderzoek brengt de Amerikaanse historicus en journalist Nikole Hannah-Jones belangrijke, onbekende delen van de Amerikaanse geschiedenis onder de aandacht. Over het slavernijverleden dat in de VS nog steeds dient als basis voor de huidige Amerikaanse samenleving. "Zolang we dat niet willen zien en niet erkennen, leeft de mythe door en herstellen we de schade niet."

Ze is de drijvende kracht achter het journalistieke onderzoek The 1619 Project - een aantal essays en journalistieke stukken gepubliceerd in The New York Times waar inmiddels ook een boek en een podcast van zijn gemaakt- over de gevolgen van de slavernij in de VS. Ze won er in 2020 de prestigieuze Pulitzerprijs mee. "Als je de Verenigde Staten wilt begrijpen, moet je teruggaan naar het jaar 1619. Het moment dat we besluiten ons in te laten met Afrikaanse slavernij."

Vlissingen

Die slavernij begon dat jaar in Vlissingen, toen een boot vertrok naar Virginia in de Verenigde Staten. "Het schip, de White Lion, arriveert en ze hebben voorraden nodig. Dus praten ze daar met de Engelse kolonisten en onderhandelen ze over handel. Ze verkopen daar naar schatting tussen de twintig en dertig Afrikanen uit het hedendaagse Angola, buitgemaakt op zee op een Portugees schip", vertelt Hannah-Jones.

Binnen een paar dagen zou er nog een schip arriveren, met nog meer Angolezen. "Dat markeren we min of meer als het begin van de slavernij in Amerika", zegt Hannah-Jones, die Zeeland zelf bezocht. Ze keek er uit over de haven en probeerde zich voor te stellen hoe het er 400 jaar geleden aan toe moest zijn gegaan. "Een heel somber moment."

Het verhaal van The White Lion in 1619 is het startsein voor de gestructureerde slavenhandel die daarop zal volgen.