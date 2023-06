Ruim 160 bestuurders van Europese bedrijven zijn bezorgd over AI-wet

"Europa's concurrentiepositie en technologische soevereiniteit" zijn in gevaar door de aankomende Wet op Kunstmatige Intelligentie (AI). Daarvoor waarschuwen 163 bestuurders van grote Europese bedrijven in een brief aan Europese beleidsmakers.

De bestuurders maken zich in het bijzonder zorgen over de gevolgen van de wetgeving voor generatieve AI, waarbij de computer op basis van een vraag zelf een tekst, een afbeelding, muziek of een video genereert.

Veel kosten

De ondertekenaars stellen dat in de versie van de wet die recent door het Europees Parlement is aangenomen generatieve AI "sterk wordt gereguleerd". De bedrijven die verplicht zijn de regels na te leven, krijgen volgens de bestuurders te maken met onevenredig veel kosten en aansprakelijkheidsrisico's.

De bedrijven waarschuwen dat de regelgeving ertoe kan leiden dat "zeer innovatieve bedrijven" vertrekken uit Europa, en investeerders geen geld meer steken in de ontwikkeling van Europese AI-technologie. "Het resultaat zou een kritiek productiviteitsgat zijn tussen de twee kanten van de Atlantische oceaan."

De bestuurders roepen beleidsmakers op om de laatste versie van de AI Act te wijzigen en het eens te worden over een "proportioneel, vooruitkijkend" wetsvoorstel dat "bijdraagt aan Europa's concurrentievermogen terwijl we onze samenleving beschermen".

Verbaasd over inhoud

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak, die betrokken is bij de onderhandelingen over de AI-wetgeving, is verbaasd over de brief. "Ze vragen om een risico-gebaseerde aanpak. Dat is exact wat er in het voorstel staat. Hun boodschap ligt niet in lijn met de werkelijkheid, de wet is niet zo heftig als zij zeggen."

De wet is nog niet definitief. Op dit moment is de zogeheten triloog bezig, de periode waarin vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de EU-lidstaten onder leiding van de Europese Commissie onderhandelen over de uiteindelijke tekst.