Amerikaans hof verwijst kwijtschelding van studieschulden naar prullenbak

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een streep gezet door het plan van president Biden om een deel van de studieschulden van miljoenen Amerikanen kwijt te schelden. De president wilde voor naar schatting ruim 400 miljard dollar aan studieschulden kwijtschelden, om zo veel Amerikanen te verlossen van een levenslange last.

Zes van de negen rechters van het hof, dat gedomineerd wordt door conservatieve rechters, zeggen dat de regering toestemming nodig heeft van het Amerikaanse Congres voordat het zo'n dure maatregel neemt. President Biden zegt dat hij de maatregel mag nemen op basis van een wet uit 2003, die door zowel Republikeinen als Democraten werd goedgekeurd. Met die wet kan de regering studenten bijstaan in noodsituaties, en de coronapandemie was volgens Biden zo'n situatie.

Maar volgens het hof is dat niet zo en moet Biden langs het parlement voor goedkeuring. Daarmee is het hoogst onzeker of het plan alsnog kan worden doorgevoerd, omdat de Democraten geen meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, het Amerikaanse equivalent van de Tweede Kamer.

20.000 dollar kwijtschelding

Het kwijtscheldingsprogramma zou een grote groep Amerikanen een flink voordeel geven. Mensen die minder dan 125.000 dollar per jaar zouden verdienen, zouden kunnen rekenen op een verlaging van de studieschuld van 10.000 dollar.

De regeling zou ook gaan gelden voor stellen die samen minder dan 250.000 dollar aan inkomen hebben. Voormalig studenten die onder het Pell Grants-systeem vallen (studiebeurzen van de overheid voor lage inkomens) zouden nog eens 10.000 dollar extra minder hoeven te betalen.

In de Verenigde Staten hebben zo'n 45 miljoen mensen een studieschuld, ter waarde van gezamenlijk ruim 1600 miljard dollar. De New York Federal Reserve analyseerde dat 11,8 miljoen Amerikanen volledig van hun schuld verlost zouden worden als de plannen door zouden gaan. 26 miljoen mensen hadden zich al aangemeld voor de regeling, die in augustus 2022 door Biden werd aangekondigd.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus, ruim drie jaar geleden, werd de terugbetaling van studieschulden door de Amerikaanse overheid stilgelegd. Eind augustus zouden oud-studenten weer moeten beginnen met aflossen.

'Geen normaal hof'

Gisteren uitte president Biden al felle kritiek op het Hooggerechtshof, toen omdat het hof oordeelde dat universiteiten etniciteit niet meer als factor mogen laten meewegen bij het toelaten van studenten. "Dit is geen normaal hof", zei de president op een vraag van een journalist wat hij van het hof vindt.

Een Witte Huis-functionaris zegt dat Biden later vandaag nog met nieuwe plannen komt om mensen met een studieschuld te beschermen. Hij komt ook nog met een reactie op het besluit van het hof, zo is aangekondigd.