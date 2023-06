Grote belangstelling voor visdeurbel Utrechtse sluis, vooral uit buitenland

Niet eerder werd er zoveel op de visdeurbel bij de Utrechtse Weerdsluis gedrukt als afgelopen seizoen. Belangstellenden belden ruim 105.000 keer aan om de wachtende vissen door de sluis te helpen, meldt RTV Utrecht.

De website werd 8,2 miljoen keer bezocht, met ruim een miljoen unieke bezoekers. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van het beginjaar.

De visdeurbel is in 2021 gelanceerd. Via een live-verbinding met een onderwatercamera kunnen mensen van over de hele wereld meekijken naar wat er voor de sluis zwemt. Het eerste jaar werd de bel 100.000 keer ingedrukt, volgens de gemeente boven verwachting vaak.

Vismigratie

De visdeurbel is bedoeld om de migratie van vissen te bevorderen. In het voorjaar trekken ze door de Oudegracht richting de Kromme Rijn om daar eitjes te leggen. Maar omdat er in het vroege voorjaar nog weinig boten zijn, blijft de sluis vaak lange tijd dicht en kunnen de vissen niet verder.

De visdeurbel moet dat oplossen. Op de site kun je kijken of er veel vissen voor de sluis liggen. Als dat het geval is, mag je op de digitale bel drukken. Vervolgens krijgt de sluiswachter een seintje en bij veel vissen doet hij de deur open.

Internationale belangstelling

De site trok ook internationaal veel belangstelling. De meeste bezoekers kwamen uit Duitsland (464.000) en de Verenigde Staten (137.000). In Nederland waren er 131.000 gebruikers.

De internationale aandacht kwam onder meer dankzij de Amerikaanse TikTok-ster Thunder Keck die een video over de visdeurbel plaatste. Ook Duitse reportages over de Fisch-Türklingel droegen bij aan de populariteit.

De baars en brasem kwamen het meest voorbij. Maar ook soorten als de paling en de meerval wachtten vaak voor de sluisdeur.