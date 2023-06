Kevin Spacey voor de rechter om aantijgingen van seksueel misbruik

Acteur Kevin Spacey moet zich vandaag voor de rechtbank in Londen verantwoorden voor zeven gevallen van vermeend seksueel misbruik. De beschuldigingen komen van vier Britse mannen die tussen 2001 en 2013 met Spacey te maken hadden.

Volgens de openbaar aanklager zou de acteur de mannen puur als prooi gezien hebben. Hij zou een "seksuele pestkop" zijn die "persoonlijke grenzen van anderen niet respecteert en het leuk vindt om anderen zich machteloos en onprettig te laten voelen".

De openbaar aanklager zei vanochtend bij de start van de zitting dat Spacey verschillende mannen onder meer "agressief" in hun kruis gegrepen heeft. Dat gebeurde naar verluidt zonder hun toestemming, en de acteur had er vanuit kunnen gaan dat ze er ook geen toestemming voor gegeven zouden hebben, klonk het in het pleidooi.

'Veel halve waarheden en leugens'

De 63-jarige Spacey zegt onschuldig te zijn. Zijn verdediging bepleitte vanochtend dat alle seksuele handelingen met wederzijds goedvinden zijn ondernomen. De rechtbankjury zal volgens de advocaat van Spacey veel halve waarheden en leugens te horen krijgen tijdens het proces, omdat het bewijs er niet op zou duiden dat er daadwerkelijk seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

Het proces zal naar verwachting vier weken duren. Spacey is op borgtocht vrij en maakt daarom de gang naar de rechtbank vanuit zijn woning in Londen. De acteur zei onlangs tegen een Duits weekblad dat studiobazen hem meteen weer willen inhuren als hij vrijgesproken wordt in de Britse zaak.