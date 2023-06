Wielerwereld presenteert SafeR, maar: 'Weten niet of dood Mäder te voorkomen was'

Een dag voor de start van de Tour de France en twee weken na de dood van Gino Mäder toont de wielerwereld zich eensgezind. Het moet nu echt veiliger. Alle betrokken partijen hebben zich verenigd in SafeR, dat het aantal (zware) valpartijen in de toekomst moet verlagen. Daags voor het Grand Départ in Bilbao werd SafeR op een persconferentie gepresenteerd. Teams, renners, organisatoren en de UCI werken samen in het project. "En dat is vrij uniek in de wielerwereld", zegt Jaap van Hulten, uitvoerend directeur van Jumbo-Visma, en een van de voortrekkers van SafeR. Gino Mäder De dood van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland is overigens niet de aanleiding geweest om de veiligheid aan te scherpen, er werd al op 1 januari met SafeR gestart. "We moeten de uitkomsten van het politie-onderzoek nog afwachten, maar we weten niet of de tragische dood van Mäder voorkomen had kunnen worden", zegt Van Hulten. "We hebben de keuze gemaakt dat we wielrennen op de openbare weg willen blijven houden, met publiek erbij. Dat zijn de unique selling points van deze prachtige sport."

Moment van stilte ter nagedachtenis aan Gino Mäder bij de Tourpresentatie - NOS

En dan valt een valpartij nooit helemaal uit te sluiten. "Maar ik heb er echt vertrouwen dat het veiliger wordt. Het is de eerste keer dat we in de wielerwereld zo gezamenlijk om de tafel gaan zitten. De enige manier om het op te lossen is dat we het met zijn allen doen." Dat het wielrennen steeds onveiliger wordt, tonen de cijfers aan. "We hebben op dit moment 24 procent meer ongelukken dan vorig jaar om deze tijd", weet Van Hulten, die enkele mogelijke verklaringen noemt. "De gemiddelde snelheden nemen toe, met de komst van schijfremmen is het remgedrag veranderd en er zijn steeds jongere renners in peloton."