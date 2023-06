Jongen van 9 bedreigt 6-jarig kind met mes in Den Haag

Een 9-jarige jongen heeft in Den Haag een jongen van 6 bedreigd met een mes. Agenten waren snel ter plaatse en namen het mes in beslag. Het kind van 6 bleef ongedeerd.

"Gelukkig waren de collega's er op tijd bij", schrijft Politie Basisteam Beresteinlaan op sociale media. De melding kwam woensdag bij de politie binnen via de ouder van de 6-jarige. Eenmaal ter plaatse troffen agenten een mes aan bij de jongen van 9.

De 9-jarige wordt niet vervolgd. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet vervolgd worden als zij de wet overtreden. De jongen is wel "goed toegesproken door zijn moeder en de politie". Volgens de politie zijn er duidelijke gesprekken gevoerd over de ernst van de situatie.

Ook is een registratie opgemaakt. Dat betekent dat de gegevens van de jongen nu in het politiesysteem staan. "De jongen heeft alvast onze aandacht. Niet iets waar je trots op hoeft te zijn op die leeftijd", schrijft de politie op Facebook. Omdat de jongen minderjarig is, is ook melding gemaakt bij Veilig Thuis. Vanuit daar kan hulpverlening worden aangeboden.

'Geen messen in de speeltuin'

Volgens de politie had de 9-jarige het mes van huis meegenomen. Via sociale media waarschuwt de politie daarom ouders op hun kinderen te letten. "Bekijk hun tassen en zakken voordat ze buiten gaan spelen en maak dit onderwerp bespreekbaar voordat er ongelukken gebeuren. Geen messen in de speeltuin."

De politie Den Haag noemt de zaak "uiterst opmerkelijk" omdat de kinderen extreem jong zijn. "Daar schrikt iedereen van." Het past wel in een trend. "Jongeren zijn het normaal gaan vinden om wapens te dragen", stelt de politie. "Filmpjes van wapens op sociale media en groepsdruk hebben daar invloed op."

De laatste jaren neemt het messengeweld onder minderjarigen toe. De politie registreerde vorig jaar ongeveer zeventig steekincidenten met minderjarigen, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Ook dit jaar ging het al op meerdere plekken mis: zo werd eind januari een snackbarhouder in Den Haag doodgestoken. Drie minderjarige verdachten werden aangehouden.

Messenverbod

In afwachting van een landelijk messenverbod voor minderjarigen heeft een aantal gemeenten zelf een verbod ingesteld. In onder meer Winterswijk en Groningen geldt een algeheel verbod voor minderjarigen.

In Amsterdam kan de politie mensen die messen dragen alleen in bepaalde gebieden een boete geven. Vanaf morgen kan dat in de hele stad. Op de website van de gemeente is te lezen dat een aantal scholen in Amsterdam zorgen hebben geuit vanwege de toenemende wapenproblematiek onder jongeren.

Daarom is besloten om messen per 1 juli in de hele stad te verbieden. Het gaat dan ook om messen die nu nog niet verboden zijn, maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden, zoals een keukenmes.

De gemeente Den Haag, waar de jongen van 9 een jongen van 6 bedreigde, heeft geen algeheel messenverbod. De gemeente zegt afhankelijk te zijn van landelijke besluitvorming over een messenverbod, omdat dat beter te handhaven is.

Den Haag zet in op bewustwordingscampagnes en andere preventieve maatregelen om het gebruik van messen onder minderjarigen tegen te gaan.