Na ophef in Qatar geeft FIFA keuze uit acht aanvoerdersbanden bij WK voor vrouwen

Het Duitse team pleitte voor een regenboogband, maar die zit er niet tussen. Wel is er een exemplaar in verschillende kleuren met het bijschrijft 'Unite for Inclusion' ('Verenigd voor Inclusie').

De acht banden zijn het resultaat van overleg tussen de FIFA en de aanvoersters van de 32 deelnemende landen aan het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland dat op 20 juli begint.

Op het WK voetbal voor vrouwen mogen de aanvoerders kiezen uit acht aanvoerdersbanden die de FIFA beschikbaar heeft gesteld. Daarmee hoopt de wereldvoetbalbond ophef zoals tijdens het WK voor mannen eind vorig jaar in Qatar te voorkomen.

Met andere banden kunnen teams hun steun uitspreken voor inheemse volkeren, gendergelijkheid, educatie voor iedereen, vrede of aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en honger. Er is ook een wat neutralere band met de tekst 'voetbal is plezier, vrede, liefde en passie'.

Spitse tevreden

Tijdens het WK voor mannen in Qatar werd het door de FIFA verboden om de OneLove-armband te dragen. Spelers die dat toch deden, zouden een gele kaart krijgen. Zeven Europese landen die de band hadden willen dragen, waaronder Nederland, zagen er daarom vanaf.

Oranje-aanvoerder Sherida Spitse was betrokken bij de gesprekken met de FIFA. Ze is tevreden met het resultaat. "De oplossing die nu wordt aangedragen met de verschillende banden is voor ons een goede oplossing. Het geeft ons de ruimte om nog steeds de boodschap uit te dragen die wij belangrijk vinden."