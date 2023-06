Openingstijdrit Giro Donne afgelast vanwege extreme weersomstandigheden

De eerste etappe in de Giro Donne is afgelast. Tijdens de Italiaanse wielerrace gingen meerdere rensters hard onderuit, waarna de organisatie halverwege besloot de wedstrijd helemaal stil te leggen. De genoteerde tijden tellen niet mee. Zaterdag volgt een 'nieuwe start'.

Eerder vanmiddag werd de race al even stilgelegd, ook toen door slecht weer. Na twintig minuten oponthoud vervolgden de vrouwen de tijdrit. Na nog meer valpartijen, besloot de Giro-organisatie de eerste etappe te neutraliseren.

De helft van de rensters was toen al gefinisht. Letizia Paternoster klokte de snelste tijd, Nederlanders Annemiek van Vleuten en Marianne Vos volgden net achter de Italiaanse. Allemaal voor niks dus.

Onzekerheid over start Giro Donne

Het was tot een week terug onduidelijk of de Giro Donne überhaupt zou starten. Het prijzengeld van vorig jaar was nog niet volledig uitgekeerd en de begroting van dit seizoen was lange tijd niet rond.

Ook het etappeschema werd een maand geleden pas openbaar gemaakt. Veel rensters hadden vervolgens vragen over de veiligheid van het parcours.

"De meiden hebben zich gewoon voorbereid met de gedachte dat het door zou gaan", vertelde oud-wereld en -olympisch kampioen Anna van der Breggen bij Radio Langs de Lijn. "Gelukkig kunnen we gewoon rijden."

Morgen begint de Italiaanse wielerrace dus opnieuw, met een 102 kilometer durende bergetappe van Ripoli naar Marradi. Op zondag 9 juli eindigt de Giro Donne in Olbia.