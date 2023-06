Verstappen zet topvorm voort in training voor 'thuisrace' in Oostenrijk

Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Op de Red Bull Ring in Spielberg, waar tienduizenden Nederlandse racefans aanwezig zijn, was hij sneller dan Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Nyck de Vries reed de zestiende tijd.

De enige vrije training in dit sprintraceweekend verliep in de eerste twintig minuten precies volgens verwachting. Verstappen en zijn Red Bull-teammaatje Pérez wisselden de snelste rondes met elkaar af. Pérez moest donderdag door ziekte nog de 'mediadag' laten schieten, maar is weer fit.

Het was vrijdagmiddag overigens nog droog in Spielberg, maar het zit er dik in dat er dit weekend regen gaat vallen. Tijdens de kwalificatie voor de race (vanmiddag om 17.00 uur) en tijdens de sprintrace van morgen zouden de omstandigheden op de Red Bull Ring dus heel anders kunnen zijn.

En dat is voor coureurs geen pretje, legde Verstappen donderdag al uit. "Omdat we hier maar één training hebben, heb je liever dat het het hele weekend droog of het hele weekend nat is. Als je je auto verkeerd afstelt kan dat veel schelen."

Verstappen sneller dan Ferrari's

In het tweede gedeelte van de training had Verstappen te kampen met wat kleine technische problemen. Eerst bungelde er een onderdeel aan de achterkant van zijn wagen en even later had hij door een gebrek aan grip moeite in de bochten.