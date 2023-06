Verstappen start ook in Oostenrijk op pole, Pérez stelt opnieuw teleur

Max Verstappen start ook in de Grand Prix van Oostenrijk vanaf poleposition. Op de Red Bull Ring in Spielberg, waar tienduizenden Nederlandse Formule 1-fans aanwezig zijn, was hij in de kwalificatie sneller dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Nyck de Vries reed de twintigste en laatste tijd.

De kwalificatie wordt in sprintraceweekends op vrijdag gereden. De zaterdag - de traditionele kwalificatiedag - staat geheel in het teken van de sprintrace. Daarin zijn WK-punten te verdienen. Eerder op vrijdag maakte Verstappen indruk in de enige training voor de GP, ditmaal door met een langzamere band dan zijn concurrenten toch de snelste ronde te rijden.

Last van de 'track limits'

De GP van Oostenrijk is voor Verstappen een thuisrace, zijn team Red Bull heeft er zijn oorsprong. De tweevoudig wereldkampioen won de race in Spielberg al drie keer en voelt zich er uitstekend op zijn gemak.