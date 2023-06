Einde aan VN-vredesmissie in Mali, regering kiest voor Wagner

Na ruim tien jaar komt er een einde aan de VN-vredesmissie in Mali. De Malinese regering eist het vertrek van vredesmacht MINUSMA. Vandaag verloopt het mandaat van de missie en zonder uitnodiging van het land zelf kunnen de VN-militairen niet blijven.

Luitenant-generaal Kees Matthijssen gaf recentelijk nog leiding aan het militaire deel van de missie. Hij is verrast over het plotselinge einde. "Ik heb dit niet zien aankomen. We waren tot voor kort nog in goed overleg met de Malinese overheid en ik had het idee dat toen nog de wens was dat we zouden blijven."

Hoe snel de VN-troepen zullen vertrekken, is nog niet duidelijk. Een voorlopige versie van een nieuwe VN-resolutie, waarover vandaag in de Veiligheidsraad wordt gestemd, geeft de vredesmacht tot eind dit jaar om het land te verlaten.

De laatste jaren was het voor de VN-vredesmacht steeds moeilijker opereren in Mali, door oplopende conflicten met het militaire regime. Toch kwam vorige week het besluit van minister van Buitenlandse Zaken Abdoulaye Diop om te stoppen met de VN relatief abrupt. Als het aan de minister ligt, moeten de ruim 13.000 VN-troepen in het land zo snel mogelijk vertrekken.

Hardere aanpak van jihadisten

De Malinese regering wil alleen nog samenwerken met het Russische huurlingenleger Wagner. Men wil een hardere aanpak van de jihadisten in het land en ziet Wagner als beter alternatief voor de VN-troepen. Hoeveel Wagner-huurlingen in Mali zitten, is onduidelijk, volgens persbureau Reuters zijn het er ongeveer duizend.