Volleybalsters houden zicht op kwartfinales Nations League na zege op Japan

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League hun vierde zege op rij geboekt en houden daardoor hoop op een plaats in de kwartfinales (top-8 van het klassement). Nederland staat nu negende.

Oranje won in Bangkok met 3-1 (25-22, 25-17, 21-25, 25-20) van Japan. De ploeg van de Duitse bondscoach Felix Koslowski begon uitstekend aan de wedstrijd. Oranje kon met de service veel druk uitoefenen en ook het blok liep als een trein.

Na de tweede set kreeg Nederland het lastiger. Japan, dat vorig jaar op het WK Oranje met 3-0 klopte, keek in de derde set nooit tegen een achterstand aan. In set vier kreeg Oranje weer de controle in handen en sloeg het vanaf 13-13 een gat.

Bij een stand van 24-17 werkte Japan nog wel drie matchpoints weg, maar bij de vierde poging was het raak.