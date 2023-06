Van de Sanden, Kalma en Lorsheyd niet in definitieve WK-selectie Oranjevrouwen

Shanice van de Sanden, Fenna Kalma en keepster Barbara Lorsheyd zijn de laatste drie afvallers in de 23-koppige WK-selectie van het Nederlands elftal. Oranje speelt op 23 juli in het Nieuw-Zeelandse Dunedin zijn eerste groepswedstrijd tegen Portugal.

Het WK voetbal wordt naast Nieuw-Zeeland ook in Australië gespeeld en duurt van 20 juli tot en met 20 augustus. Van de Sanden en Lorsheyd reizen wel tot de eerste groepswedstrijd als reserve mee met de Oranjeselectie.

Steunpilaar

Van de Sanden was zes jaar geleden een van de steunpilaren onder het EK-succes van de Oranjevrouwen en haalde met Nederland ook de finale van het WK in 2019, waarin de VS te sterk was.

Kalma was afgelopen seizoen namens FC Twente nog topscorer van de eredivisie met dertig doelpunten. De aanvalster verdiende mede dankzij die prestatie een transfer naar het Duitse VfL Wolfsburg.

De 17-jarige Wieke Kaptein van FC Twente is de jongste Nederlandse WK-debutante ooit.

Nederland speelt op 27 juli tegen de Verenigde Staten en op 1 augustus tegen Vietnam.