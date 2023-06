Interesse AC Milan 'geweldig compliment', maar AZ hoopt Reijnders snel weer te zien

AZ is vandaag met de eerste training aan het nieuwe seizoen begonnen, waarin het hoopt de knappe prestaties van het vorige voetbaljaar (vierde in de eredivisie, halve finale Conference League) te kunnen verbeteren. Maar zo'n zes weken voor de competitiestart is nog veel onzeker in Alkmaar. Na het succesvolle seizoen staan veel spelers in de belangstelling van buitenlandse clubs. Tijjani Reijnders bijvoorbeeld. De middenvelder stond vanochtend op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport, die schrijft over verregaande interesse van AC Milan. Witte rook "Een geweldig compliment voor Tijjani, dat je in verband wordt gebracht met zulke clubs", zegt trainer Pascal Jansen. Maar concreet is de belangstelling momenteel niet, voor zover Jansen weet. "Reijnders heeft iets langer vakantie omdat hij bij Oranje heeft gezeten. Op 6 juli hoop ik hem hier weer te begroeten en daarna hoop ik nog lang met hem samen te werken."

Speelt Tijjani Reijnders komend seizoen nog bij AZ? - ANP

Reijnders is niet de enige speler van AZ die mogelijk naar Italië vertrekt. Centrale verdediger Sam Beukema verkast vermoedelijk naar Bologna. "Er is veelvuldig contact", beaamt Jansen. "Nu is het afwachten of er wel of niet witte rook komt." Jansen kan de Italiaanse interesse voor zijn spelers wel verklaren. "We hebben Lazio Roma uitgeschakeld, de nummer twee van de Serie A. Dan is het niet vreemd dat er naar onze spelers wordt gekeken." Kasius en Beelen Zelf kijkt AZ ook in Italië. Bologna-speler Denso Kasius zou in beeld zijn om de nieuwe rechtsback te worden. "Ik heb het ook meegekregen dat hij een mogelijkheid zou kunnen zijn. Even afwachten nog", reageert Jansen. Zo staat ook Thomas Beelen van PEC Zwolle op de Alkmaarse verlanglijst. "Dat is een jongen die zich fantastisch heeft ontwikkeld bij PEC Zwolle. Als er bij ons ontwikkelingen zijn in het centrale duo, dan moet je voorbereid zijn", doelt Jansen op het waarschijnlijke vertrek van Beukema.

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots

Maar AZ kan ook uit eigen gelederen putten om het vertrek van spelers op te vangen. De toekomst is rooskleurig, met de hoogste jeugdploeg die vorig seizoen tal van topclubs versloeg en de UEFA Youth League won. "Wouter Goes heeft vorig seizoen al regelmatig als centrale verdediger meegedaan", zegt Jansen. "We kijken goed naar onze academie en dat nemen we zeker mee in onze afwegingen." Heel blij met Van Bommel Behalve Goes maken ook Mexx Meerdink, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten en Ernest Poku de overstap vanuit de jeugd naar de A-selectie. Daarnaast zijn er al twee nieuwelingen vastgelegd. De Noor David Möller Wolfe (21) kwam over van Brann Bergen, ook met het oog op een mogelijk vertrek van linksback Milos Kerkez. En met Ruben van Bommel (18) werd een talentvolle linksbuiten binnen gehengeld.

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots