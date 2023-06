'Shein naar beurs in New York', net na heisa over 'influencerpropaganda'

De Chinese onlinekledingverkoper Shein gaat volgens persbureau Reuters naar de beurs. Shein zou bij de Amerikaanse beursautoriteiten een aanvraag hebben gedaan voor een beursgang in New York.

De waarde van Shein (spreek uit She-in, op z'n Engels) wordt geschat op zo'n 60 miljard dollar. Daarmee zou het de grootste Amerikaanse beursgang van een Chinees bedrijf zijn sinds Uber-concurrent Didi Global in 2021. Dat bedrijf was toen 68 miljard dollar waard, maar verdween een jaar later weer van de beurs.

De kledinggigant is controversieel vanwege verhalen over slechte arbeidsomstandigheden. Volgens de Zwitserse mensenrechtenorganisatie Public Eye moeten mensen in fabrieken van toeleveranciers van Shein bijvoorbeeld meer dan 75 uur per week werken. Ook journalisten van Channel 4 constateerden veel te lange werkdagen en een salaris dat niet wordt uitbetaald als een werknemer een fout maakt.

Influencerpropaganda

Deze maand kregen Amerikaanse influencers veel kritiek over zich heen, nadat ze van Shein een snoepreisje naar China hadden gekregen. Dat was inclusief een bezoek aan een modelfabriek. De influencers, met miljoenen volgers, hadden daarna hun mond vol over hoe tiptop in orde het zou zijn bij Shein.