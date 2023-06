Voortbestaan basketbalclub Donar op het spel, schuld van meer dan twee miljoen

Basketbalclub Donar uit Groningen heeft een schuld van rond de 1,75 miljoen euro. "Het is financieel foute boel bij Donar", zegt oud-bankier Jakob Klompien tegen RTV Noord. Klompien lichtte de club de afgelopen weken door. "De club staat voor een zeer uitdagende periode. Het voortbestaan van de club staat op het spel."

Behalve de schuld van 1,75 miljoen euro heeft Donar een negatief eigen vermogen van 1,3 miljoen dat de afgelopen drie seizoenen is ontstaan. "Met nog een naheffing van de fiscus en 160.000 euro voor volgend seizoen dat al is opgebruikt, komt de schuldenlast uit boven de twee miljoen."

De huidige situatie is Donar rauw op het dak gevallen, zegt de club. Klompien: "Zowel het bestuur als Raad van Toezicht is verrast door deze situatie. De checks and balances hebben niet gefunctioneerd. We hadden het afgelopen seizoen een onjuist inzicht in de cijfers. De schuld is de afgelopen drie jaar ontstaan."

Onjuiste informatie

In een verklaring stelt de club "dat er langdurig sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste informatie en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken door de voormalig penningmeester. Daarnaast hebben we geconstateerd dat hij buiten mandaat heeft gehandeld en zijn er onregelmatigheden aangetroffen in de financiële administratie."

De penningmeester stapte een paar weken geleden op in verband met 'persoonlijke omstandigheden'. Donar onderzoekt of er juridische stappen tegen hem moeten worden ondernomen.

Investeerders

De toekomst van Donar hangt aan een zijden draadje, zegt Klompien. "We moeten binnen een week of drie namelijk duidelijkheid hebben. We hebben investeerders nodig, die vijf à zes ton inbrengen om de club te laten overleven. We hebben drie ton aan toezeggingen binnen. Dat is mooi, maar niet genoeg." De club doet ook een beroep op supporters om een crowdfundingsactie te beginnen.