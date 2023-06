Kabinet blijft erbij: gasveld pas volgend jaar definitief dicht

Het kabinet blijft bij het besluit om de gasputten in Groningen nog tot oktober volgend jaar open te laten. De gaskraan gaat wel op 1 oktober dit jaar dicht, maar staatssecretaris Hans Vijlbrief wil vanwege de onzekere internationale situatie nog een jaar de mogelijkheid hebben om de gaswinning beperkt weer op te starten.

Het kabinetsbesluit werd vorige week genomen. Vandaag kwam naar buiten dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) eerder heeft geadviseerd het gasveld in Groningen al dit jaar definitief te sluiten.

Gezondheidsschade

Volgens de toezichthouder leidt langer openhouden tot onzekerheid: "De versterkingsopgave loopt ver achter, de schade-afhandeling laat te lang op zich wachten en er blijft schade komen door nieuwe aardbevingen. Dit alles leidt bij een deel van de inwoners tot gezondheidsschade."

"Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat een deel van de bewoners stressgerelateerde gezondheidsklachten ontwikkelt, waaraan mensen vroegtijdig kunnen overlijden. Dat is met name het geval bij bewoners met meervoudige schade", schrijft het SodM. "Daarom moet het veld per 1 oktober 2023 definitief sluiten."

Uiteenlopende adviezen

Vijlbrief benadrukt dat het kabinet voor het besluit van vorige week uiteenlopende adviezen heeft gekregen. Het Staatstoezicht wilde inderdaad de putten nog dit jaar sluiten, maar TNO en de Mijnraad gaven juist het advies om nog een paar locaties op de waakvlam te houden.

Na weging van alle adviezen heeft het kabinet besloten de putten nog niet definitief te ontmantelen, "omdat we voor komend jaar onvoldoende zeker zijn van de aanvoer van voldoende hoogcalorisch gas". Dat besluit is vandaag niet veranderd. En Vijlbrief blijft ook bij het plan om in de wet vast te leggen dat de laatste locaties oktober volgend jaar echt dichtgaan.