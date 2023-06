Griekspoor opent Wimbledon tegen Hongaarse routinier, Brouwer loot Zverev

De loting voor de eerste ronde van Wimbledon heeft voor de Nederlandse tennissers wisselende resultaten opgeleverd. Tallon Griekspoor, als 28ste geplaatst op het Engelse gras, opent het grandslamtoernooi in Londen tegen de Hongaarse routinier Márton Fucsovics. De 26-jarige Griekspoor, die vorig jaar op Wimbledon in de tweede ronde door Carlos Alcaraz werd uitgeschakeld, verloor in 2022 bij het ABN Amro Open in Rotterdam zijn enige eerdere ontmoeting met de 31-jarige Fucsovics (ATP-66). Voor Griekspoor doemt er in de derde ronde een eventuele ontmoeting op met de Rus Daniil Medvedev.

Wimbledon bij de NOS In Londen wordt van 3 juli tot en met 16 juli op Wimbledon het derde grandslamtoernooi van het jaar gehouden.

Botic van de Zandschulp lootte de Chinees Zhang Zhizhen, de nummer 54 van de wereld. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee. De naar vertrouwen zoekende Van de Zandschulp haalde in 2022 nog de vierde ronde en verloor daarin van Rafael Nadal, die dit jaar door blessureleed afwezig is. Qualifier Gijs Brouwer krijgt een speler van naam tegenover zich. De Wimbledon-debutant speelt in de eerste ronde voor het eerst tegen de als negentiende geplaatste Alexander Zverev. De Duitser kwam in zijn zes eerdere Wimbledon-deelnames nooit voorbij de vierde ronde.

Botic van de Zandschulp - Pro Shots

Titelhouder Novak Djokovic, als tweede geplaatst, speelt tegen de Argentijn Pedro Cachin. Reekshoofd Alcaraz ontmoet de Fransman Jérémy Chardy. De partij tussen Stefanos Tsitsipas (5) en Dominic Thiem springt eveneens in het oog in de eerste ronde. De winnaar treft Andy Murray mogelijkerwijs. De Brit speelt in de eerste ronde tegen wildcardspeler Ryan Peniston. Swiatek hoopt op primeur Bij de vrouwen is er geen Nederlandse inbreng in het hoofdschema. Arantxa Rus, Arianne Hartono, Lesley Pattinama-Kerkhove en Bibiane Schoofs kwamen niet door de kwalificaties. De als eerste geplaatste Iga Swiatek, de kersverse winnares van Roland Garros, begint haar toernooi tegen Lin Zhu, de nummer 33 van de wereld uit China. De vierde ronde in 2021 is het beste resultaat van Swiatek op Wimbledon. De Poolse haalde op de andere drie grandslamtoernooien minimaal één keer de halve finales.

Iga Swiatek - Pro Shots