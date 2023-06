Stekelenburg voor altijd commentator van olympisch volleybalgoud: 'Buiten de antenne'

"Een onvergetelijke happening", keek Jan Stekelenburg vijf jaar geleden terug op de olympische volleybalfinale van 1996 in Atlanta, die hij voor Studio Sport van commentaar voorzag. "Iedereen zat voor de tv, van half 9 's avonds tot 11 uur. Nederland won met 17-15 in de vijfde set van Italië. Drie jaar later kozen kijkers dit tot Sportmoment van de Eeuw." En daar had Stekelenburg dus met zijn neus bovenop gezeten. Ook voor de sportfanaat, die donderdag op 81-jarige leeftijd is overleden, was die zenuwslopende mannenfinale het hoogtepunt van zijn journalistieke loopbaan. Vanwege de uitslag, maar ook omdat hij zag wat op het beeldscherm in eerste instantie helemaal niet zo duidelijk te zien was: een bal langs de verkeerde kant van de aan het net bevestigde antenne was de Italianen fataal geworden. Onderkoeld "Ik zat op een gunstige plek", verklaarde de commentator zijn snelle observatie. "In het verlengde van Andrea Giani, die de bal langs de antenne sloeg. Dat was mijn moment of fame, dat ik dat meteen kon constateren."

Toen de Nederlandse mannen in 1996 de gouden medaille veroverden, was Jan Stekelenburg de commentator. Volgens Stekelenburg zelf was dat het hoogtepunt uit zijn loopbaan. - NOS

Bij het terughoren van zijn begeleidende tekst bij die toch sensationele ontknoping - op nota bene de Olympische Spelen tegen de grote kwelgeest van destijds, waarvan in de groepsfase nog kansloos was verloren - valt vooral op hoe onderkoeld Stekelenburg zijn woorden uitspreekt. "Dat klopt. Ik probeerde het zakelijk te benaderen, ook omdat beide teams zo aan elkaar gewaagd waren. Ik ben ook niet zo'n superenthousiast persoon." Maar wel een volhouder. Stekelenburg maakte in 1968 voor het eerst zijn opwachting bij Studio Sport en deed pas een paar weken na de uitgestelde Olympische Spelen van 2021 in Tokio de NOS-deur definitief achter zich dicht.

'Luisteren naar anderen; dat kon hij als de beste' Presentator Mart Smeets verliest in Jan Stekelenburg niet alleen een voormalig collega, maar vooral een vriend. "Dat is een slechte band om journalistiek op te bedrijven, maar dat werkte bij ons wel", zegt hij. In 1968 werkten ze voor het eerst samen. Het verlies doet Smeets pijn en hij krijgt dan ook veel reacties. "Onder meer van Bart Veldkamp, Bert Wagendorp, Kees Jansma. Ze zijn allemaal geraakt." Als hij Stekelenburg als journalist moet omschrijven, zegt Smeets: "Luisteren naar anderen; dat kon hij als de beste. Paul Vloon en hij waren en zijn de beste eindredacteuren die de NOS ooit gehad heeft. Hij luisterde naar de mensen in het veld, hij maakte grappen met ze en hij liet ze een geweldige manier van vrijheid. Dat vond hij zelf ook prettig om te hebben." Eén moment springt er voor de presentator uit. "De avond dat de MH-17 is neergestort. Nederland weet nog niet dat er meer dan 200 Nederlandse slachtoffers zijn. Wij doen de avondetappe en Jan komt in mijn oor en zegt: 'Gewoon doorpraten, maar er zijn zoveel slachtoffers. We gaan straks een nationaal programma doen. Pas jezelf een beetje aan. Probeer het vrolijke uit de uitzending te halen en bouw dat langzaam af, zodat we over kunnen schakelen naar Den Haag.' En dan komt die enorme klap voor het Nederlandse publiek. Hij bleef zo rustig. Daar was hij zó goed in."

In de tussenliggende jaren verdiende de gymnastiekleraar die later conrector en rector bij het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam werd, zijn sporen als presentator, verslaggever, commentator en eindredacteur. Allemaal als freelancer, en vooral in zijn vrije tijd en in de schoolvakanties.

2019: Jan Stekelenburg (m) met enkele hoofdrolspelers van het volleybalteam dat in 1996 olympisch goud haalde - NEVOBO

Zijn drie zoons, Maarten en Jeroen Stekelenburg en Milan van Dongen uit een latere relatie, kunnen erover meepraten. "De zaterdag stond helemaal in het teken van sport", vertelde Milan daarover in een interview. "Eerst zelf voetballen, dan bij Jeroen kijken en soms bij Maarten, en vervolgens mee met mijn vader. Naar een volleybalwedstrijd of een rally. Daarna naar de studio, waar hij ging monteren en inspreken. Lag ik daar te slapen op een jasje in de montagekamer. Hebben we allemaal weleens gedaan. En dan 's avonds laat weer naar huis." De appel is trouwens niet ver van de boom gevallen. Maarten volgde een opleiding tot sportopleider aan het CIOS en werd uiteindelijk voetbaltrainer, terwijl Jeroen en Milan inmiddels te horen en te zien zijn bij respectievelijk NOS Sport en sportzender ESPN.

Jan Stekelenburg (tweede van rechts) met zijn zonen Maarten, Milan en Jeroen (vlnr) - Broer van den Boom

Die laatste twee begonnen hun tv-loopbaan als makers van samenvattingen bij NOS Sport. Uiteraard met dank aan hun vader, maar die had op zijn beurt ook een kort lijntje ter beschikking. "In het jaar dat ik mijn diploma haalde, in 1968, werd ik door de NOS uitgenodigd een screentest te doen. Ik kende de zoon van Bob Spaak, de toenmalige baas van NOS Sport. Op school kreeg ik daarna de vrijheid om internationale toernooien te bezoeken." Blote bast Maakte Stekelenburg, de tweelingbroer van de in 2003 overleden Johan Stekelenburg (voormalig FNV-voorzitter en burgemeester van Tilburg), in zijn eerste jaar bij de NOS de Olympische Spelen van Mexico nog vanuit de burelen in Hilversum mee, vanaf 1972 was hij zeven edities op rij ter plekke. Het hoogtepunt uit zijn tv-loopbaan beleefde hij bij de Spelen in 1996, met die legendarische volleybalfinale als waardig slotakkoord, maar ook het interview in 1984 met plankzeiler Stephan van den Berg was memorabel. Dobberend in een bootje voor de kust van het Amerikaanse Long Beach vroeg hij, al pratend in een marifoon, de kersverse olympisch kampioen naar diens bevindingen. Wat niet de bedoeling was, gebeurde toch: Stekelenburg kwam in vol ornaat, in blote bruine bast, in beeld. "Ik ben daar nog vaak aan herinnerd."

Voormalig Studio Sport-presentator Jan Stekelenburg is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. - NOS