Nieuw Rijkszwaard voor koning Charles in Schotland: The Elizabeth

Er ligt een nieuw Rijkszwaard te wachten op koning Charles als hij volgende week voor het eerst officieel langskomt in Schotland. Na 500 jaar is het oude te fragiel geworden om nog te gebruiken. De Schotse kroonjuwelen, Seudan a' Chrùin Albannaich in het Gaelic, zijn de oudste van de Britse eilanden. De scepter stamt al uit 1494, het Rijkszwaard is maar dertien jaar jonger. Dat symbool van de vorstelijke macht werd in 1507 door paus Julius II geschonken aan de Schotse koning Jacobus IV. Samen met de kroon van Schotland werden deze regalia vanaf 1543 gebruikt voor Schotse kroningen, beginnend met de 9 maanden oude Mary, Queen of Scots. Sinds het land opging in het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk dat ze aanwezig zijn als het staatshoofd na de kroning langskomt voor een dankdienst in Edinburgh. Omdat het oude zwaard te kwetsbaar werd, is er 25.000 euro uitgetrokken om een nieuwe te maken. Voor het vergulde gevest heeft de ontwerper zich laten inspireren door het zinnebeeld van Schotland, de distel. In de pommel, het tegengewicht in het heft, is honderden miljoenen jaren oude gneis van het eiland Iona verwerkt, het fundamentgesteente van het Britse koninkrijk.

De millennia-oude pommel

"Ik wilde iets maken dat echt Schotland vertegenwoordigt, zonder meteen Schotse terriërs of whiskyflessen te gebruiken", legt ontwerper Mark Dennis uit. "Ik wilde iets dat onlosmakelijk verbonden was met het land, de symbolen en het wezen van Schotland." Op de ene kant van het lemmet staat de Schotse koninklijke wapenspreuk, "In my defens God me defend", op de andere kant het motto van de hoogste Schotse ridderorde, "Nemo me impune lacessit", niemand tergt mij straffeloos. De makers hebben het pronkstuk geëerd met de naam van de vorig jaar overleden koningin: The Elizabeth.

Smid Paul Macdonald toont het zwaard