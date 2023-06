PSG-trainer Galtier zit vast op verdenking van discriminatie

Christophe Galtier, de hoofdtrainer van de Franse topclub Paris Saint-Germain, is door de politie in hechtenis genomen op verdenking van discriminatie. De zaak speelt sinds 2021, toen hij nog trainer van OGC Nice was.

Galtier zou in een email aan technisch directeur Julien Fournier hebben geschreven dat er "te veel zwarte en islamitische spelers in de ploeg" zouden zitten. In april, toen bekend werd dat de politie een onderzoek had ingesteld, ontkende de 56-jarige coach de aantijgingen.

Het openbaar ministerie in Frankrijk meldt dat Galtier en zijn zoon John Valovic-Galtier momenteel in de cel zitten. De komende 24 uur moet duidelijk worden of het duo weer vrij wordt gelaten of vast blijft zitten.