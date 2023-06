Steeds minder baby's en peuters gevaccineerd, hoe erg is dat?

Een daling van drie procent in de vaccinatiegraad is niet onmiddellijk een gevaar, relativeert epidemioloog Patricia Bruijning. "Maar je hebt gebieden, wijken waar de daling groter is. Daar kun je op een bepaald moment het kritieke kantelpunt bereiken en kunnen uitbraken ontstaan."

Steeds minder baby's en peuters worden ingeënt tegen kinderziektes als polio, mazelen, de bof en rodehond. De vaccinatiegraad voor die groep is gedaald onder de negentig procent , zegt het RIVM. Ook epidemiologen zijn bezorgd. Ze waarschuwen voor mazelen-uitbraken, als de trend zich voortzet. Nu komt dat vooral voor in de bible-belt, waar de vaccinatiegraad al lager was.

Kort voor de coronacrisis hield dit ook de Tweede Kamer bezig. Een wetsvoorstel van D66 moest kinderopvangorganisaties de mogelijkheid geven om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Het voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer. Die vreesde dat ook medewerkers geweerd konden worden die zich niet hadden laten vaccineren tegen corona.

Meer wantrouwen

De coronapandemie is een van de redenen voor het gestegen wantrouwen tegen inentingen. Uit peilingen blijkt dat sommige jonge ouders sindsdien wat minder positief denken over vaccinaties, zegt het RIVM.

Vooral in sommige grote steden lijkt een groep ongevaccineerden te ontstaan. "Gelukkig is de basisimmuniteit nog hoog, want heel lang was de vaccinatiegraad wel op peil. Behalve in de bible belt en daar zie je ook veel sneller uitbraken", zegt een RIVM-woordvoerder.

Dat gebeurde voor het laatst in 2013, toen naar schatting 30.000 mensen de mazelen kregen. Er werden 180 kinderen opgenomen in het ziekenhuis en één kind overleed aan complicaties van de ziekte. Mazelen is in vergelijking met bijvoorbeeld Covid enorm besmettelijk, zegt de woordvoerder. "Een persoon kan 20 anderen besmetten."

Geen polio-uitbraken

Langer geleden dook ook polio nog wel eens op, in Nederland voor het laatst in 1992. "Polio proberen we al jaren uit te roeien, zoals dat ooit met de pokken is gelukt", zegt Alma Tostmann, epidemioloog aan het Radboud UMC. Vorig jaar was het poliovirus er ineens toch weer in Londen en New York.

"Een polio-uitbraak in Nederland is hypothetisch. Het risico op mazelen is veel groter", zegt Tostmann. "Als de trend zich doorzet, ligt een stuk van de volksgezondheid te grabbel. Dus we moeten nu al actie ondernemen." De vraag is wel hoe.