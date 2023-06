Bol moet Cavendish aan historische etappezege helpen: 'Passie spat er nog vanaf'

Cees Bol is in de 110de editie van de Tour de France, die zaterdag in Bilbao begint, de voorlaatste wagon in de sprinttrein van Mark Cavendish. De Nederlander moet als lead-out zijn Britse collega aan een historische overwinning helpen. Wint Cavendish in zijn veertiende en laatste Tour een etappe, dan vestigt hij met 35 zeges een nieuw record. Net als wielerlegende Eddy Merckx staat hij nu op 34.

De hoogste klassering voor Bol in de Tour was tot nu toe de tweede plaats in de vijfde etappe in 2020 is, destijds achter Wout van Aert. Opgeleid bij het opleidingsteam van Rabobank rijdt de 27-jarige Zaandammer na drie jaar Sunweb en twee bij DSM dit seizoen voor de Kazachse ploeg Astana. Maar daar hadden ze ook al het sprintfenomeen van het Britse eiland Man onder contract. Bol schikt zich in nieuwe rol Dat Cavendish op zijn 38ste nog altijd heel snel kan zijn, bewees hij dit jaar in de Giro d'Italia met een etappezege. En dus speelt Astana in de Tour de France de troefkaart Cavendish uit. Nu het nog kan. Voor Bol betekent dat een andere rol. Niet zelf meer als laatste wagon gelanceerd worden, maar als lead-out zijn teamgenoot in stelling brengen.

De vraag hoe goed Cavendish nog is, vindt Bol niet eerlijk. "Je hebt de verleiding om een vergelijking te willen maken met Mark in zijn beste jaren, toen hij iedereen zijn wil oplegde. Zo goed is hij niet meer, maar nog wel goed genoeg om etappes te winnen. Dat heeft hij in de Giro laten zien." Bol, die dit jaar zelf nog geen ritzeges achter zijn naam heeft staan, heeft er geen enkel probleem mee onderdeel te zijn van de missie van Cavendish. "Het is mooi om weer bij dit spektakel te mogen zijn en hier met Mark te mogen samenwerken. We hebben dit jaar al in een aantal koersen samen gereden en nu gaan we dat in de Tour doen." 'Passie spat er nog vanaf bij Mark' "De passie spat er nog vanaf bij Mark", zegt Bol diplomatiek over de gebruiksaanwijzing die bij de snelle gifkikker op de racefiets hoort. "Mark is inderdaad de man van de sterke uitspraken. Dat zegt alles over zijn gedrevenheid. Aan vertrouwen geen gebrek, in de ploeg en in zichzelf."

