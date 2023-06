Vanavond op tv: Onrust Frankrijk houdt aan • Nieuwe rekenmethode inflatie • Nikole Hannah-Jones over racisme

Voor de derde nacht op rij zijn in Franse steden rellen uitgebroken. Zeker 667 mensen zijn opgepakt, meldt de minister van Binnenlandse Zaken. President Macron heeft zijn regering opnieuw bijeengeroepen voor crisisoverleg. In Frankrijk heerst grote woede over het optreden van de politie. Dinsdag werd Nahel, een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst, doodgeschoten door een agent toen hij weigerde uit zijn auto te stappen bij een verkeerscontrole. Hoe krijgen de Fransen de geest weer in de fles?

Nikole Hannah-Jones over racisme en ongelijkheid

Dit jaar is het 160 jaar geleden dat Nederland bij wet de slavernij afschafte. Maar het verleden is ook in het heden nog steeds zichbaar. Historicus en journalist Nikole Hannah-Jones is de drijvende kracht achter het journalistieke 1619-project, een jarenlang onderzoek in The New York Times naar de gevolgen van de slavernij in de huidige Amerikaanse samenleving. Ze won er in 2020 de prestigieuze Pulitzer Prize mee. We spreken haar over haar onderzoek en de gevolgen ervan.