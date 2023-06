Held van tramaanslag Utrecht krijgt postuum hoge dapperheidsonderscheiding

Rinke Terpstra, een van de mensen die in maart 2019 werd doodgeschoten bij de tramaanslag in Utrecht, krijgt postuum een hoge dapperheidsonderscheiding. De Volkskrant schrijft dat burgemeester Dijksma vandaag de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon overhandigt aan zijn kinderen.

De penning is na de Militaire Willems-Orde de oudste dapperheidsonderscheiding van Nederland. Hij wordt uitgereikt aan mensen die met moed, beleid en zelfopoffering een menslievende daad hebben verricht.

"Wij vinden het een heel mooi gebaar en ook zeer terecht", zegt broer Bauke in de Volkskrant. "Mijn broer dacht altijd eerst aan andere mensen en dan pas aan zichzelf."

Anderen voorgelaten

De 49-jarige Terpstra zat op het moment van de aanslag in het tramstel waar de dader het vuur opende. Hij was de eerste die aan de noodrem trok, waardoor de tram op het 24 Oktoberplein bleef staan. Meerdere inzittenden konden daardoor ontsnappen.

Na twee kogels te hebben opgevangen met zijn laptoptas, trapte hij een ruit uit de sponning om te vluchten. Daarbij liet hij vijf mensen voorgaan.

Op het moment dat hijzelf probeerde weg te komen, werd Terpstra in zijn rug geraakt. Behalve hij kwamen nog drie mensen om het leven en zes anderen raakten gewond. De dader werd in 2020 veroordeeld tot levenslang.

Zeldzame eer

Koning Willem I stelde de Erepenning in 1822 in als alternatief voor de Militaire Willems-Orde, die alleen wordt uitgereikt voor dapperheid in oorlogssituaties. De penning kent drie categorieën: goud, zilver en brons. Het is nog niet bekendgemaakt welke Terpstra krijgt.

De penning wordt jaarlijks ongeveer tien tot vijftien keer uitgereikt, voornamelijk in brons. Vorig jaar was er één gelauwerde die zilver ontving, een man uit Middelburg die zijn buurvrouw in een zinkgat zag verdwijnen. Ze overleefde doordat hij een stuk tuinslang afknipte en aan haar gaf om te ademen.

De gouden penning werd in 1964 voor het laatst uitgereikt aan een straaljagerpiloot die ervoor koos in zijn brandende Starfighter te blijven om te voorkomen dat het toestel op Enschede of Hengelo zou storten.