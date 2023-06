Voormalig Studio Sport-presentator Jan Stekelenburg (81) overleden

Voormalig Studio Sport-presentator Jan Stekelenburg is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. Stekelenburg was al enige tijd ziek.

De in Maarssen geboren Stekelenburg begon in 1968 bij de NOS en zou uiteindelijk tot in 2022 werkzaam blijven voor Studio Sport. In zijn journalistieke loopbaan, die meer dan een halve eeuw besloeg, was hij onder meer presentator, verslaggever en eindredacteur.

Lange tijd combineerde Stekelenburg zijn freelance-werkzaamheden voor de NOS met een baan als gymdocent, en later als (con)rector, op een middelbare school in Amsterdam.

Commentaar bij goud van Lange Mannen

Stekelenburg, de tweelingbroer van de in 2003 overleden Johan Stekelenburg (voormalig FNV-voorzitter en burgemeester van Tilburg), was in zijn lange carrière onder meer commentator bij de olympische titel van de Nederlandse volleyballers in Atlanta in 1996. Hij zag het zelf als het hoogtepunt van zijn loopbaan in de sport.

Bekijk hieronder de hoogtepunten uit de carrière van Stekelenburg als verslaggever en presentator: