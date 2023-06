Weer Frans crisisoverleg na rellen, Macron eerder terug van EU-top

In voorsteden van Parijs gingen jongeren de straat op om auto's in brand te steken. Voor het eerst werden ook winkels geplunderd in het centrum van Parijs. In andere steden werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en is de politie met van alles bekogeld.

In Frankrijk heerst grote woede over het optreden van de politie. Dinsdag werd Nahel, een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst, doodgeschoten door een agent toen hij weigerde uit zijn auto te stappen bij een verkeerscontrole en vervolgens wegreed. Dat gebeurde in Nanterre, een voorstad van Parijs. In deze buitenwijken treedt de politie vaker hardhandig op.

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"De bezorgdheid in Frankrijk is groot. Vooral rechtse politici in het parlement willen dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. Dan kan de regering meer maatregelen nemen en kan zelfs het leger worden ingezet. Ook is er veel discussie over de wet over het gebruik van wapens door agenten en of die niet moet worden aangepast.

Er is enorm veel boosheid en verdriet over wat er is gebeurd in Nanterre. Het haalt ook veel naar boven over het politieoptreden in het verleden. Mensen in de banlieus, de arme achterstandswijken, hebben daar veel over te klagen. Zij zeggen dat mensen met een niet-westerse achtergrond vaak staande worden gehouden. Wat er deze week gebeurd is, staat voor iets groters. Je merkt in Nanterre dat er een ontzettend groot wantrouwen is ten opzichte van de politie en de politiek."