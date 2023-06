Aegon kiest Bermuda als vestigingsplaats, geen toezicht meer door DNB

Aegon verhuist z'n juridische hoofdzetel naar Bermuda. Dat betekent dat de financiële dienstverlener valt onder het toezicht op de oude Britse kolonie en niet meer onder De Nederlandsche Bank.

Het hoofdkantoor blijft in Nederland. Ook zal Aegon in Nederland belasting blijven afdragen en zijn notering aan de effectenbeurs Euronext in Amsterdam behouden.

Aegon doet zaken in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Onlangs verkocht het z'n Nederlandse verzekeringstak aan ASR. Daardoor heeft het geen verzekeringsactiviteiten meer in Nederland. De Nederlandsche Bank als hoofdtoezichthouder is daarom volgens Aegon niet meer gepast.

In een persbericht wijst Aegon erop dat veel internationaal gerespecteerde verzekeringsmaatschappijen hun juridische hoofdzetel op Bermuda hebben. De aandeelhouders moeten de overgang nog wel goedkeuren.