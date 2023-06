Na het succesjaar van Sparta is het ineens muisstil, maar: 'Komen verrassingen aan'

Na het plotselinge vertrek van trainer Maurice Steijn naar Ajax beloofde Nijkamp dat er op 3 juli een ander gezicht voor de groep zou staan. Die garantie is er natuurlijk sowieso, omdat de assistenten Jeroen Rijsdijk en Nourdin Boukhari wel in Rotterdam blijven.

Toch is het voor de buitenwacht ook wel een vreemde situatie dat het Sparta na zijn succesvolste seizoen van deze eeuw maar niet lukte om een opvolger van Steijn aan te stellen. En na de drukke transferzomer van vorig jaar is het nu ook relatief stil op het gebied van spelers.

Nijkamp verwacht echter nog steeds dat hij zijn woorden kan waarmaken, met dus maandag al een écht nieuw gezicht voor de groep. "We zijn op dit moment druk in gesprek. Met één kandidaat."

Maar hij doelde natuurlijk op een permanente vervanger van Steijn. Ron Jans werd genoemd, maar die wilde er even tussenuit. En Fred Rutten gaf aan liever in het buitenland aan de slag te gaan.

Maar die rust, die bevalt Nijkamp wel. "Je zou bijna denken dat er goed beleid wordt gevoerd", zegt hij met een knipoog.

En Sparta slaat heus niet op hol na die knappe zesde plaats van vorig seizoen, garandeert Nijkamp. "In de basis willen we ons gewoon handhaven op het hoogste niveau. Daarvanuit kijken we wat er verder mogelijk is, want natuurlijk hebben we ambities om zo hoog mogelijk te eindigen."

Afbreukrisico

Vanuit de achterban zullen de verwachtingen uiteraard hoger zijn, waardoor wellicht afbreukrisico dreigt voor de nieuwe trainer. "Maar iemand die met angst tegen deze klus opkijkt, die hoeven we niet."

Het Sparta-gevoel binnen en rond de selectie blijft ondanks het vertrek van Steijn sterk, constateert Nijkamp tot zijn genoegen. En er zijn mogelijkheden om nog wat stappen te maken, zowel sportief als financieel.

Sparta verhuist naar een modern trainingscentrum, met de beste faciliteiten. En door de goede prestaties heeft de selectie meer marktwaarde gekregen.