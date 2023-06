Wekdienst 30/6: Kabinetsleden naar slavernijherdenkingen • Drukte verwacht bij pomp

Eerst het weer: flinke perioden met zon, maar vooral landinwaarts kans op een bui. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten, bij een matige west- tot zuidwestenwind.

Wat heb je gemist?

Het stadsbestuur van Hoorn speelde in de zeventiende en achttiende eeuw een hoofdrol in het slavernijverleden, zo blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen naar het slavernijverleden. "Als een van de weinige steden die vertegenwoordigd waren in de VOC en WIC, was Hoorn sterk bij het Nederlandse systeem van slavernij betrokken", aldus de onderzoekers.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het merendeel van de stadsbestuurders van Hoorn tegelijkertijd een functie bekleedde als bewindhebber bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC), de twee handelscompagnieën die naar schatting anderhalf miljoen mensen vervoerden en tot slaaf maakten.

Ander nieuws uit de nacht:

Massa-executie WO II was elders in Amersfoort: een van de grootste massa-executies tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland is op een andere plek uitgevoerd dan tot nu toe werd aangenomen. Onderzoek door Kamp Amersfoort heeft dat uitgewezen. In april 1942 schoten de nazi's in Amersfoort 77 krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie dood.

Ruim 100 doden door hitte in Mexico: het land kampt al weken met extreme hitte. Het aantal slachtoffers door de hitte is drie keer zo groot als vorig jaar rond deze tijd.

Rapper Travis Scott niet vervolgd voor fatale verdrukkingen tijdens concert: in november 2021 overleden tijdens een concert van de rapper tien concertgangers. Dat gebeurde in Houston tijdens het festival Astroworld. Ook waren er duizenden gewonden.

En dan nog even dit:

In Nanterre, bij Parijs, is een protestmars gehouden voor de 17-jarige jongen Nahel die deze week door een politieman werd doodgeschoten. De tocht was georganiseerd door zijn moeder.