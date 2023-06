Inflatie neemt af, grote prijsstijgingen in supermarkten lijken voorbij

De grote prijsstijgingen in de supermarkten lijken voorlopig voorbij, maar heel veel goedkoper wordt het nog niet. Dat blijkt uit de nieuwste inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De inflatie kwam in juni uit op 5,7 procent, een maand eerder was dat nog 6,1 procent. De cijfers geven een vergelijking van jaar-op-jaar weer. Deze maand juni zijn de prijzen dus gemiddeld 5,7 procent hoger dan een jaar geleden.

Boodschappen vallen bij de meting grotendeels in de categorie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak'. Daar nam de prijsstijging af van 12,8 in mei naar 12,6 procent in juni. De prijsstijgingen in die boodschappen-categorie zijn sinds maart aan het teruglopen, maar de prijzen in de supermarkten zijn nog steeds fors hoger dan een jaar geleden.

Nieuwe rekenmethode

Het CBS heeft bij het berekenen van de inflatie een nieuwe methode gebruikt. Voorheen keken de statistici bij het maken van hun berekeningen naar de energieprijzen van nieuwe contracten. Die schoten vorig jaar de lucht in waardoor ook de inflatie hard steeg, richting de 15 procent.

In de praktijk betaalden veel huishoudens niet meteen meer voor hun energie, omdat ze de prijs voor langere tijd hadden vastgelegd. Voortaan kijkt het CBS bij zijn berekeningen naar de prijzen die huishoudens daadwerkelijk betalen voor hun energie. De energiebedrijven leveren daarvoor de gegevens aan.

Volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS is de nieuwe rekenmethode nauwkeuriger. Volgens hem zou de inflatie in juni ook volgens de oude methode zijn gedaald.