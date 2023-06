Poels over dood ploegmakker Mäder: 'Je moet proberen het een plekje te geven'

Toch dreunt het verlies van Mäder nog wel even na en dat is menselijk. Donderdagavond tijdens de ploegenpresentatie voor de Tour de France werd een minuut stilte gehouden voor de Zwitser.

Poels, in dienst van Bahrain Victorious, doelt uiteraard op zijn overleden ploegmakker Gino Mäder. Hij kwam in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland hard ten val in een afdaling en overleed later aan zijn verwondingen.

"Ik ben blij dat ik hier ben, maar de afgelopen twee weken waren best heftig. Ik sta hier dan ook met gemengde gevoelens", zegt Wout Poels in Bilbao, waar zaterdag de 110de editie van de Tour de France van start gaat.

"Mooi dat ze dat doen, al komt alles dan wel weer even binnen", aldus Poels. "Je wordt er weer even mee geconfronteerd."

De 35-jarige Limburger, die aan zijn tiende Tour gaat beginnen, nam zelf deel aan de Ronde van Slovenië toen het nieuws over Mäder bekend werd. Daar eindigde hij als negende in het eindklassement.

Moeilijke aanloop

Met die klassering overtuigde Poels de ploegleiding van Bahrain Victorious, nadat hij daarvoor even ziek was geweest. "Het was voor mij een moeilijke aanloop naar de Tour, maar ik ben net op tijd fit geraakt. In de koers gaan we zien hoe de benen daadwerkelijk zijn."

Bij Bahrain Victorious draait het in de Tour vooral om de Baskische klassementsmannen Mikel Landa en Pello Bilbao. Met Phil Bauhaus beschikt de formatie ook over een sprinter. Daarnaast azen onder anderen Poels en Matej Mohoric op een ritzege.