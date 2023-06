Ruim 100 doden door hitte in Mexico

In Mexico zijn in twee weken tijd meer dan honderd mensen overleden aan de hitte. De Mexicaanse gezondheidsautoriteiten hebben dat bekendgemaakt. Het aantal slachtoffers door de hitte is drie keer zo groot als vorig jaar rond deze tijd.

Mexico kampt al weken met extreme hitte. Die doet zich voor in verschillende delen van het land, maar het noorden wordt het hardst getroffen. In de stad Aconchi werden deze week temperaturen van 49 graden gemeten. Op veel plekken zijn scholen gesloten.

Tussen 12 en 25 juni kregen de autoriteiten meer dan 1000 noodmeldingen over de hitte, waarvan er 104 fataal afliepen. In de meeste gevallen ging het om een zonnesteek, maar ook uitdroging kwam voor.

Mexico is niet het enige land dat momenteel wordt getroffen door een hittegolf, een fenomeen dat door klimaatverandering steeds vaker voorkomt. Ook bijvoorbeeld India wordt geteisterd door hoge temperaturen.