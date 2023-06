Rapper Travis Scott niet vervolgd voor fatale verdrukkingen tijdens concert

De Amerikaanse rapper Travis Scott wordt niet vervolgd voor de dood van tien concertgangers in november 2021 in Houston. Aanklagers in Texas hebben dat bekendgemaakt. Ook tegen vijf anderen die onderwerp waren van onderzoek wordt geen aanklacht ingediend.

Het drama deed zich voor op het festival Astroworld, dat mede was georganiseerd door Scott. Tijdens een optreden van de rapper probeerde een mensenmassa naar voren te komen en werden veel bezoekers verdrukt. Behalve tien doden waren er duizenden gewonden.

Al snel na de gebeurtenis bleek dat er veel was misgegaan op het festival. Vergunningen waren niet op orde, veiligheidspersoneel was niet goed opgeleid en het duurde te lang voordat er werd ingegrepen.

Schikkingen

Meerdere nabestaanden hebben inmiddels een schikking getroffen met Scott. Daarnaast deed justitie anderhalf jaar onderzoek naar een mogelijke strafrechtelijke vervolging, maar zover komt het dus niet.

Scotts advocaat spreekt van gerechtigheid. Hij benadrukt dat zijn cliënt het optreden drie keer had stilgelegd om te kijken of het wel goed ging in het publiek. "Nu dit hoofdstuk is afgesloten, hopen we dat de overheid zich gaat richten op wat echt belangrijk is: hartverscheurende tragedies zoals die op Astroworld voorkomen."