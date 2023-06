Agent VS vrijgesproken van nalatigheid bij bloedbad op school Parkland

Een jury in de Amerikaanse staat Florida heeft een voormalige politieman vrijgesproken van nalatigheid bij het bloedbad dat een schutter in 2018 aanrichtte in een middelbare school in Parkland. Er waren elf aanklachten tegen hem ingediend.

In februari 2018 opende een toen 19-jarige leerling het vuur in de school. Veertien scholieren en drie medewerkers kwamen om het leven. Ook raakten zeventien mensen gewond.

Politieman Scot Peterson was gedurende de aanslag bij de school, maar bleef met getrokken wapen buiten wachten tot de schoten voorbij waren. De schutter ontkwam na zijn daad en werd even later een paar kilometer verderop aangehouden. Hij werd afgelopen najaar veroordeeld tot levenslang.

'Lafaard'

Toenmalig president Trump noemde agent Peterson na de aanslag een lafaard. Justitie klaagde hem aan voor onder meer kinderverwaarlozing en verwijtbare nalatigheid.

Zelf verklaarde Peterson dat hij dacht dat de schutter zich buiten de school bevond. Bovendien had hij geen kogelwerend vest aan. De 60-jarige Peterson, inmiddels met pensioen, riskeerde een celstraf van 97 jaar.

Na de vrijspraak barstte hij in huilen uit en zei hij dat hij in gesprek wil met de nabestaanden. Een vader van een van de slachtoffers gaf daarop tegen journalisten te kennen dat hij daar niet over peinst.