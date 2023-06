Onrust houdt aan in Frankrijk, rellen en brandjes door heel het land

Na een grimmige dag in de Franse plaats Nanterre is het in verschillende steden in Frankrijk vanavond opnieuw onrustig. Vandaag was er een protestmars in Nanterre vanwege de dood van de 17-jarige Nahel, die dinsdag in die plaats door een agent werd doodgeschoten. De mars liep uit op rellen.

Naar aanleiding van de rellen is de politie-inzet door heel Frankrijk voor vannacht flink opgeschroefd. Er zijn in totaal 40.000 agenten op de been, vier keer zoveel als afgelopen nacht. In en rond Parijs gaat het om 5000 agenten.

Daarnaast geldt er in een aantal plaatsen, voornamelijk in de buurt van de Franse hoofdstad, een avondklok. Ook ligt het openbaar vervoer op sommige plekken stil in verband met de verwachte onrust. In Parijs is het openbaar vervoer vanavond al eerder gestopt met rijden.

De Franse vereniging van burgemeesters riep aan het eind van de middag op tot kalmte. Maar daar lijkt niet veel van terecht te komen. In de regio Lille, in het noorden, zijn 24 mensen gearresteerd.

En ook in Marseille, aan de zuidkust op zo'n 750 kilometer van Parijs, was vanavond een demonstratie. Die liep al snel uit op ongeregeldheden. Volgens Franse media werden er vuilnisbakken in brand gestoken. Drie mensen zijn opgepakt. Ook in het Zuid-Franse Toulouse werden brandjes gesticht.

Bankfiliaal en terras in brand gestoken

Volgens Franse media zijn er in de regio Parijs zeker 19 mensen opgepakt na de rellen van vandaag. De protestmars in Nanterre mondde uit in confrontaties tussen de politie en demonstranten.

Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen naar agenten, stichtten brand en vernielden gebouwen. De politie zette massaal traangas in.

Overdag werd in Nanterre een bankfiliaal vernield, waar later ook brand ontstond. En er brandde een terras van een café af.