Onrust houdt aan in Frankrijk, meer dan 400 arrestaties

Na een grimmige dag in de Franse plaats Nanterre zijn in verschillende steden in Frankrijk vanavond en vannacht opnieuw ongeregeldheden uitgebroken. Volgens Franse media zijn meer dan 400 mensen opgepakt.

Overdag was er een protestmars in Nanterre vanwege de dood van de 17-jarige Nahel, die dinsdag in die plaats door een agent werd doodgeschoten. De mars liep uit op ongeregeldheden.

Naar aanleiding van de rellen van de afgelopen dagen was de politie-inzet door heel Frankrijk voor vannacht flink opgeschroefd. Er waren in totaal 40.000 agenten op de been, vier keer zo veel als de nacht ervoor. In en rond Parijs ging het om 5000 agenten.

Daarnaast was in een aantal plaatsen, voornamelijk in de buurt van de Franse hoofdstad, een avondklok afgekondigd. Ook werd het openbaar vervoer 's avonds op sommige plekken stilgelegd in verband met de verwachte onrust. Onder meer in Parijs stopte het openbaar vervoer al eerder met rijden.