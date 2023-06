Na de evenaring van Senna kan Verstappen nu Mansell aftroeven

Als de Limburger zondag de eerste twaalf rondjes leidt, passeert hij Nigel Mansell op de ranglijst aller tijden. De Brit veroverde in 1992 de wereldtitel en was in zijn kampioensjaar 235 rondjes op rij koploper in een race. Alleen Alberto Ascari (304 ronden in 1952) en Ayrton Senna (264 in 1988 en 237 in 1989) zijn in het verleden nog dominanter geweest.

"We hebben een geweldige auto, maar als ik achterover ga leunen zakt het in. Dat mogen we niet laten gebeuren", zegt Verstappen in Oostenrijk, waar de negende grand prix van dit seizoen plaatsvindt.

Spannend is het allang niet meer in de Formule 1. Max Verstappen is de heerser van de koningsklasse van de autosport. De wereldkampioen heeft het hele startveld - inclusief teamgenoot Sergio Pérez - gedegradeerd tot figurant. De vraag is niet óf, maar waar en wanneer de coureur van Red Bull Racing zijn titel prolongeert.

Een grandprix-zege is onderhand de normaalste zaak van de wereld, beaamt ook Verstappen. "Het is niet meer zo bijzonder. Ik denk nu vaak na een race: zo, dat is er weer een. Het is inmiddels meer een kwestie van afvinken en door. In die fase zijn we wel aangekomen, ja."

"Als je weet dat je slechts af en toe een kans hebt om te winnen, is het anders. Dan is winnen natuurlijk veel bijzonderder. Als je voor een kampioenschap vecht, focus je op het hele seizoen. Daarom is de vreugde na een zege nu iets minder, maar dat is ook een goed teken. En er verandert niks: ik wil ook hier weer zorgen dat er een nieuwe trofee in onze prijzenkast komt."

Onrustig weekend

Ondanks de riante voorsprong in de WK-stand maakt de tweevoudig kampioen zich op voor een druk en onrustig raceweekend. De Red Bull Ring in het gehucht Spielberg bei Knittelfeld is het thuiscircuit van zijn werkgever en dat schept verplichtingen. Bovendien is er op zaterdag een sprintrace.

"Zo'n extra race op zaterdag maakt het weekend altijd hectisch", vertelt Verstappen. "Er is veel minder tijd om de auto goed af te stellen, dus je kunt heel gemakkelijk een fout maken met de set-up. Dat kan veel schelen, maar dat is ook de reden dat ze die sprint hebben ingevoerd. Het is een beetje een loterij. Er kan van alles goed of fout gaan."