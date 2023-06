Na een woningbrand in Amsterdam is het lichaam gevonden van een overleden persoon. Dat meldt de politie. Er is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer.

De brand brak rond 20.15 uur uit in een woning aan de Jan Evertsenstraat, in het westen van de stad. Na de brand troffen agenten een levenloos lichaam aan.

Over de omstandigheden is nog niets bekend, en ook is onduidelijk of er sprake is van een misdrijf.