Coalitie Den Haag gevallen, VVD stapt uit college om omgang met partij De Mos

De coalitie in de gemeente Den Haag is gevallen. De VVD is uit de coalitie met D66, CDA, PvdA en GroenLinks gestapt. De partij is het niet eens met de manier waarop GroenLinks en de PvdA de gesprekken met oud-wethouder Richard de Mos willen aangaan.

De Mos werd in april vrijgesproken van corruptie en wil nu terug het college in. VVD, CDA en D66 staan ervoor open om daarover te praten, maar PvdA en GroenLinks blijven daar fel op tegen, tot grote frustratie van de VVD.

De PvdA en GroenLinks wilden geen onderhandelingen voeren met De Mos' partij Hart voor Den Haag, omdat zij een rechtse coalitie niet aan een meerderheid wilden helpen, zo stelden zij. De partijen zeiden wel toe om met Hart voor Den Haag in gesprek te gaan. "Over betere samenwerking tussen de coalitie en Hart voor Den Haag", benadrukte GroenLinks-fractievoorzitter De Vuyst, maar dus niet over een mogelijke onderhandeling over toetreding van die partij tot het college.

VVD-wethouders hebben ontslag ingediend

De VVD vindt juist dat er snel verkennende gesprekken met Hart voor Den Haag gestart moeten worden. Een motie van D66 om als coalitie met alle oppositiepartijen, dus ook Hart voor Den Haag, te gaan praten over hun wensen voor de komende begroting, ging de VVD niet ver genoeg. Die kwam met een eigen motie die wel gesteund werd door D66 en het CDA, maar niet door collegepartijen GroenLinks en PvdA.

"We vinden het onverteerbaar dat andere partijen zelfs niet bereid zijn om een mogelijke samenwerking te verkennen", zegt VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg in een schriftelijke verklaring. "We kunnen niet onze democratische principes verloochenen omdat partijen bang zijn er in machtspositie op achteruit te gaan." De twee wethouders van de VVD, Anne Mulder en Kavita Parbhudayal, hebben hun ontslag per direct ingediend.

De chaos op het stadhuis is compleet, schrijft Omroep West. De afgelopen dagen stonden in het teken van het ene crisisoverleg na het andere en ook tijdens een extra raadsvergadering kwamen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA niet nader tot elkaar.

Advies Bruins

Het debat van deze avond werd gevoerd naar aanleiding van de gespreksronde van Bruno Bruins. De voormalige VVD-minister was door de gemeenteraad gevraagd om de gevolgen van de vrijspraak van De Mos en diens collega-oud-wethouder Rachid Guernaoui in kaart te brengen en hierover gesprekken met alle dertien fracties te voeren.

Bruins constateerde toen dat een flinke meerderheid in de raad voorstander is van nieuwe gesprekken over de samenstelling van het college. De dertien partijen moesten het volgens hem zelf met elkaar eens worden of de gesprekken over coalitievorming daadwerkelijk zullen plaatsvinden.

Vrijspraak

Oud-PVV'er Richard de Mos richtte in 2013 zijn eigen partij op en vijf jaar later werd Hart voor Den Haag met acht zetels de grootste partij in Den Haag. Het leverde De Mos een plek op in het college. Maar een jaar later werden wethouders De Mos en Guernaoui verdacht van corruptie en deelname aan twee criminele organisaties. Beiden verloren hun wethouderschap en de partij van De Mos werd gedurende het corruptieonderzoek buitenspel gezet.

In april sprak de rechter de twee politici en zes andere verdachten vrij van corruptie. Hart voor Den Haag is de grootste fractie in Den Haag en zit nu in de oppositie. Het Openbaar Ministerie legde zich overigens niet neer bij het vonnis en gaat gedeeltelijk in hoger beroep.