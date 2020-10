ADO steelt eerste zege uit lege Koel, in duel dat geen winnaar verdiende

Daarmee was in de eerste helft echter de koek op. De Hagenezen combineerden soms best leuk, maar creëerden nauwelijks kansen. VVV kreeg er zo mogelijk nog minder.

Maar in de tweede helft viel nog weinig te beleven. Het duel verdiende geen winnaar, maar die kwam er in de laatste dertig seconden toch nog. In de 93ste minuut stuurde Vicente Besuijen debutant David Philipp de diepte in. De Duitser liet die kans zich niet ontgaan en maakte het koeltjes af.

Door de zege kruipt ADO uit de onderste regionen van de competitie en krijgt het wat meer lucht. Echter moet de club uit Den Haag de komende drie speelronden wel tegen respectievelijk Vitesse, AZ en PSV.