Israëlische geheime dienst claimt arrestatie op Iraans grondgebied

De Israëlische geheime dienst Mossad zegt dat het op het grondgebied van Iran een man heeft opgepakt. De man, die Yusef Shahabazi Abbasalilu zou heten, zou leiding hebben gegeven aan een Iraans moordcommando dat op Cyprus aanslagen wilde plegen op Israëlische zakenlieden.

Over de zaak is door Iran niets naar buiten gebracht en er is ook niets bekend over wanneer de operatie is uitgevoerd. Verder is niet duidelijk waar de man nu is. Cyprus wil niets zeggen "over zaken die gaan over de nationale veiligheid". Het bericht van de Mossad, een dienst die zelden met de media spreekt, kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Revolutionaire Garde

De Mossad zegt dat de man "gedetailleerde instructies en wapens heeft ontvangen van hoge functionarissen uit de Iraanse Revolutionaire Garde". De man heeft tijdens een ondervraging erkend dat hij betrokken was bij de plannen voor een aanslag; Israël heeft daar ook beelden van naar buiten gebracht. Niet duidelijk is of hij onder dwang sprak.

Abbasalilu verbleef volgens de Israëliërs op Cyprus en hield daar een doel in de gaten. Ook had hij foto's gemaakt van het huis van het doelwit. Toen hij doorkreeg dat de politie naar hem op zoek was, ontvluchtte hij het eiland en vertrok hij naar Iran.

"We zullen iedereen vinden die zich schuldig maakt aan terreur tegen Joden en Israëliërs, ook op Iraans grondgebied", zegt een niet bij naam genoemde Mossad-functionaris.

Aartsvijanden

Israël en Iran zijn gezworen aartsvijanden. Israël zegt dat Iran actief steun verleent aan terreurbewegingen die aanvallen uitvoeren op Israël en wijst erop dat Iran geregeld dreigt met de vernietiging van het land.

Andersom wordt vermoed dat Israël achter een reeks van aanslagen op Iraanse militaire infrastructuur zit. Israël zou zo willen voorkomen dat Iran atoomwapens kan ontwikkelen.