Agenten niet vervolgd voor dood opgepakte man in Rhoon

Agenten van de Rotterdamse politie worden niet vervolgd voor de dood van een 42-jarige man die vorig jaar in Rhoon werd opgepakt en overleed. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek van de Rijksrecherche gebleken dat de agenten volgens de regels hebben gehandeld.

De politie ging vorig jaar september af op een melding van een man die op straat stond te schreeuwen en op een deur stond te bonken. Agenten probeerden de man tot rust te brengen, maar dat lukte niet.

"Hij kwam onbenaderbaar, onberekenbaar en agressief op hen over. Omdat de man niet voldeed aan de vorderingen, waarschuwden agenten hem vervolgens dat geweld gebruikt zou worden als hij niet mee zou werken. Maar niets leek tot de man door te dringen", schrijft het OM.

Eén van de agenten besloot de man te taseren, maar dit had geen effect, meldt Rijnmond. Vervolgens werd een politiehond ingezet, die de man in zijn been beet. Daarop kon hij alsnog worden aangehouden. De man werd daarna naar het ziekenhuis gebracht, maar in de ambulance stopte hij met ademen. De daarop volgende reanimatie slaagde, maar hij overleed een week later alsnog in het ziekenhuis.

Gebruik stroomstootwapen 'niet onbegrijpelijk'

Uit onderzoek is gebleken dat de man aan zuurstoftekort in de hersenen is overleden. Dat tekort was ontstaan na de hartaanval die de man in de ambulance kreeg. Verder zijn er sporen van cocaïne in het bloed van de man aangetroffen. Volgens justitie kan het cocaïnegebruik een rol hebben gespeeld bij de toestand waarin de man verkeerde, maar dat kan niet met zekerheid worden vastgesteld.

Daarnaast zegt het OM dat de inzet van een stroomstootwapen en politiehond gerechtvaardigd was. Volgens justitie is de keuze om een stroomstootwapen te gebruiken "niet onbegrijpelijk", omdat een wapenstok niet geschikt is voor aanhoudingen en pepperspray geen of nauwelijks effect heeft op mensen onder invloed.

Ook hebben de agenten de mate van het geweld die is gebruikt om de man aan te houden op een juiste manier opgebouwd, concludeert het OM, en het geweld stopte ook meteen nadat de man was aangehouden.