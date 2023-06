Mannen vernielen bus in Roosendaal nadat meisje ruzie krijgt met chauffeur

In Roosendaal hebben twee mannen een bus vernield. Volgens de politie deden ze dit omdat een familielid van hen ruzie kreeg met de buschauffeur.

Het voorval gebeurde vandaag rond 17.30 uur. Een minderjarig meisje zou de bus in zijn gestapt met drinken in haar hand. Zij kreeg daarop ruzie met de chauffeur over de huisregels in de bus. Toen het conflict uit de hand dreigde te lopen, belde de chauffeur de politie, schrijft Omroep Brabant.

De chauffeur zou de bus hebben gesloten terwijl het meisje binnen stond en hebben gewacht tot de politie er was. Ondertussen belde het meisje haar familie, waarna er twee mannelijke familieleden naar de bus toe kwamen. Zij zouden de buschauffeur gevraagd hebben om de deur open te maken.

Toen dat niet gebeurde, sloegen de twee volgens de politie een aantal ruiten en een deur van de bus in. Een van de mannen raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur raakte niet gewond, laat de politie weten.

Er is nog niemand aangehouden. "We weten wie het zijn en er zijn camerabeelden, maar we willen eerst weten wat er precies is gebeurd", zegt een woordvoerder van de politie. "We horen verschillende versies van het verhaal, dus voor we aanhoudingen gaan verrichten moeten we dat eerst helder zien te krijgen."