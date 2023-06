Toenemende zorgen binnen CDA over staat van partij

Binnen het CDA zijn grote zorgen over de staat van de partij. Bijna niemand ziet Wopke Hoekstra nog een keer lijsttrekker worden, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur binnen de afdelingen en top van de partij. Maar zelf heeft Hoekstra deze conclusie nog niet getrokken. De afdeling Zeeland wil in september een extra congres. De leden van Limburg hebben vorig weekend de Haagse politieke top gesommeerd nog voor de zomer langs te komen voor een gesprek. Landbouwakkoord Het klappen van het landbouwakkoord is voor het CDA een grote tegenvaller en zet de zaak verder onder druk. Stikstof is de katalysator van de onvrede binnen het CDA, zegt een bestuurder. Er is grote onvrede over hoe de partijtop met het stikstofprobleem omgaat en dat de zaak nu weer wordt uitgesteld. "We hebben ons in de hoek geverfd". "Twee keer heeft Hoekstra een ferm standpunt ingenomen, maar twee keer niet doorgepakt", aldus regionale voorzitters. Binnen de partij zijn zowel mensen die vinden dat het CDA te weinig voor de boeren doet, als mensen die vinden dat de partij zich door de boeren laat gijzelen. Maar beide groepen zijn ontevreden over de aanpak. "Het blijft onduidelijk wat de partij eigenlijk wil".

Partijleider én minister van Buitenlandse Zaken Bijna iedereen die Nieuwsuur sprak vindt de combinatie van Hoekstra als partijleider en minister van Buitenlandse Zaken niet werken. De kwalificaties lopen uiteen van "uitdagend" tot "desastreus". "Ik heb grote waardering voor Hoekstra's ministerschap, maar juist nu hebben we een leider nodig die meer beschikbaar is", zegt een van hen. Volgens een aantal bronnen is er intern al gesproken over zijn positie, maar geeft Hoekstra voorlopig 'geen krimp'. "Iedereen hoopt dat hij deze zomer eieren voor zijn geld kiest", zegt een provincievoorzitter. Een woordvoerder van het landelijk partijbureau van het CDA verklaart desgevraagd dat een dergelijk gesprek niet met Hoekstra zelf is gevoerd: "Dat heeft niet plaatsgevonden." Tegelijkertijd zit niemand te wachten op een interne machtsstrijd. "We zijn de partij van de waarden en normen en daar hebben we de afgelopen tijd al te vaak het verkeerde voorbeeld laten zien". Ook is er weinig lijn te ontdekken in de voorgestelde alternatieven. "De problemen zijn groter dan Hoekstra alleen", concludeert een ander.

Limburg Afgelopen weekend was er een tumultueuze ledenvergadering in Limburg. Veel leden voelen zich niet gehoord door 'Den Haag', en sommige afdelingen overwegen de band met het landelijke CDA te verbreken. De burgemeester van Weert, Raymond Vlecken, gaat met een commissie onderzoeken "hoe bij elkaar te blijven". Ook heeft de afdeling unaniem gevraagd om een gesprek met een serieuze delegatie van de landelijke top. Dit gesprek zal waarschijnlijk in de week van 17 juli plaatsvinden.