Hooggerechtshof VS zet streep door positieve discriminatie bij universiteiten

Een actiegroep met de naam Students for Fair Admissions die tegen dit soort beleid is, vocht beslissingen van lagere rechtbanken aan, en met succes. De groep vindt dat met dit toelatingsbeleid niet iedereen gelijke bescherming van de wet geniet. Zo geldt de positieve discriminatie niet voor Aziatische Amerikanen, die vaak goed presteren op school maar voor wie het door het toelatingsbeleid moeilijker is op om de universiteit van hun keuze aangenomen te worden.

Correspondent Marieke de Vries:

"De langstzittende rechter van het Hooggerechtshof, Clarence Thomas, is een zwarte man die zelf profiteerde van positieve discriminatie toen hij als één van twaalf zwarte rechtenstudenten werd aangenomen op Yale.

Hij heeft dat altijd als een stigma ervaren, waarin hij het gevoel had dankbaar te moeten zijn voor zijn toelating op basis van zijn huidskleur in plaats van zijn intelligentie of talent. Daarom is hij al jaren een groot pleitbezorger van het afschaffen van positieve discriminatie. De enige zwarte vrouwelijke rechter van het Hooggerechtshof, Ketanji Brown Jackson, staat daar recht tegenover en liet dat merken in haar tegenpleidooi: "Je kunt ras in de wet irrelevant noemen, maar dat maakt het nog niet irrelevant in het dagelijks leven", zei ze.

Ook de Obama's reageerden afwijzend, opmerkelijk genoeg in twee aparte reacties. De oud-president noemde het inzetten van positieve discriminatie niet perfect, maar het zorgde er volgens hem wel voor dat studenten als hij en Michelle konden bewijzen dat ze erbij hoorden. Michelle liet weten dat haar hart brak bij de gedachte aan jonge mensen die zich nu afvragen hoe hun toekomst eruit gaat zien."